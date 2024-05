La foto di una torta al cioccolato adornata da una singola candelina rosa e tre emoticon: due faccine sorridenti e una commossa. Così, in una storia su Instagram pubblicata in tarda notte, Chiara Ferragni ha annunciato i festeggiamenti per il suo 37esimo compleanno. iltempo

Pioli in pole, risalgono le quotazioni per l’ex Milan - Pioli in pole, risalgono le quotazioni per l’ex Milan - ForzAzzurri.net - Sky Sport - Pioli in pole, risalgono le quotazioni per l'ex Milan Ultim'ora da Sky, il Napoli ha chiaramente definito la propria posizione per il futuro ... forzazzurri

Valentina Ferragni sempre più appassionata di pole dance: l’allenamento col set coordinato - Valentina ferragni sempre più appassionata di pole dance: l’allenamento col set coordinato - Nel tempo libero Valentina ferragni porta avanti una passione che coltiva da qualche anno e che sta dando i suoi frutti. L'imprenditrice prende lezioni di pole dance, disciplina che la appassiona ... fanpage

ADL e Manna hanno scelto l’allenatore: Gasperini in pole - ADL e Manna hanno scelto l’allenatore: Gasperini in pole - ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - ADL e Manna hanno scelto l'allenatore: Gasperini in pole L'edizione odierna del quotidiano, ha svelato il piano del Napoli per ... forzazzurri