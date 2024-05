Valditara annuncia | “Le scuole dovranno accertare se gli studenti stranieri conoscono l’italiano”

Via libera da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che prevede, tra le altre cose, diverse novità per il mondo della scuola. Tra i principali punti all'ordine del giorno, spiccano le misure sulla specializzazione per il sostegno, per favorire l'integrazione scolastica degli studenti stranieri e la riforma del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI).

