A Uomini e Donne è il momento della scelta di Daniele. Il tronista dopo un’ultima lunga esterna con entrambe le corteggiatrici è arrivato ad una decisione. La prima ad entrare in studio è Marika: sarà lei la scelta? Daniele: Marika non è la scelta a Uomini e Donne Niente da fare: Marika non è la scelta di Daniele a Uomini e Donne. superguidatv

Uomini e Donne oggi, ultima puntata: decisione improvvisa di Cristiano su Asmaa - uomini e donne oggi, ultima puntata: decisione improvvisa di Cristiano su Asmaa - Le anticipazioni di uomini e donne: cosa succede nell'ultima puntata della stagione Ultimo appuntamento della stagione con uomini e donne che oggi, ... lanostratv

Isola dei Famosi, ex corteggiatore di U&D non si risparmia su Vladimir Luxuria: “Antipatica e anti televisiva” - Isola dei Famosi, ex corteggiatore di U&D non si risparmia su Vladimir Luxuria: “Antipatica e anti televisiva” - Nelle ultime ore un ex corteggiatore di uomini e donne ha commentato il ruolo e l'operato della conduttrice dell'Isola dei Famosi. tvdaily

Uomini e Donne, Gemma Galgani scrive a Daniele Paudice dopo la scelta: "L'amore è..." - uomini e donne, Gemma Galgani scrive a Daniele Paudice dopo la scelta: "L'amore è..." - Il tronista Daniele Paudice conclude il suo percorso sul trono di uomini e donne insieme a Gaia Gigli: sui social arriva la dolce dedica della dama Gemma Galgani. comingsoon