Un Posto al Sole anticipazioni oggi 24 maggio | Alberto ostacola Clara

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il 242024, “Unal” ci riserva una puntata ricca di emozioni e colpi di scena su Rai3 alle ore 20:50. Le vicende die Rossella raggiungono un punto cruciale, costringendo entrambe le protagoniste a fare scelte decisive per il loro futuro. Vediamo nel dettaglio cosa succederà. Uomini e Donneultima puntata: cosa c’è da aspettarsi? Unalpronta a sposarsi, maè un ostacoloed Eduardo sono pronti a iniziare una nuova vita insieme e hanno fissato la data delle nozze. Tuttavia,deve affrontare un compito difficile: informaredella sua decisione. Non solo gli deve comunicare il matrimonio, ma anche il fatto che lei e Federico entreranno nel programma di protezione testimoni e si trasferiranno in un luogo sconosciuto. La reazione diè prevedibile: furiosa e complicata. L’avvocato, padre di Federico, non accetterà facilmente questa notizia edovrà trovare il modo di gestire la sua reazione per proteggere il suo futuro con Eduardo.

