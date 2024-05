Ultravox Firenze 2024 cambia location - ospiti Brond - Noe -i, La Sad

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cambio diperche presenta un cartellone di live italiani ed internazionali gratuiti e alcuni a pagamento come quelli di Vascoi, La Sad e Noemi Non più al prato delle Cornacchie ma in quello della Tinaia, a due passi dal piazzale delle Cascine, davanti al Visarno. Nuovaper, lo spazio estivo a ingresso libero del Parco delle Cascine, dal 2021 il più ricco e poliedrico dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune dil’indirizzo ma non la formula:si conferma luogo ideale per ritrovarsi, gustare un aperitivo d’autore o un’ottima cena, mentre sul palco sfilano spettacoli e concerti. Uno spazio nel solco delle esperienze nordeuropee che animano i parchi delle grandi città. E poi, festival a tema, area sportiva, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini, ogni sera dalle 18. Inaugurazione sabato 25 giugno con Riccardo Mori, vocalist e chitarrista già al fianco di Vasco Rossi che a capo del suo trio proporrà classici e perle nascoste della storia del rock.