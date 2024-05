Ultim’ora Napoli - incontro tra Gasperini e l’Atalanta | la notizia è da non credere!

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ha dell’incredibile quanto appena trapelato sul tecnico orobico, adesso potrebbe cambiare tutto: oggi la giornata decisiva. Ore intense per il futuro del, si fa sempre più vicina la scelta del futuro allenatore che guiderà la formazione azzurra nelle prossime stagioni. La dirigenza partenopea è a lavoro per trovare l’accordo decisivo con il tecnico a cui sarà affidata la gestione della squadra, i tifosi fremono per l’attesa che sta accompagnando gli ultimi giorni e aiuta a guardare a futuro con maggiore entusiasmo. Il nome più caldo dell’ampio casting diretto da Aurelio De Laurentiis sembra essere quello di Gianpiero, pupillo del patron azzurro da tanti anni. L’allenatore orobico, attraverso le dichiarazioni post finale di mercoledì, ha fatto trapelare il forte interesse dei partenopei e, soprattutto, la grande stima verso la piazza napoletana. Gli azzurri, però, aspettano che l’ex Genoa si separi dal, dunque sarà decisivo l’di quest’oggi: attenzione, perché potrebbe incredibilmente cambiare tutto.

Oggi l'incontro tra Gasperini e l'Atalanta: il Napoli in attesa - Oggi l'incontro tra Gasperini e l'Atalanta: il napoli in attesa - Il napoli è alle porte, con la panchina degli azzurri che è ancora senza una guida per la prossima stagione. In attesa della 38ª giornata di campionato, il club monitora la situazione attorno a ... gianlucadimarzio

Cosenza alla scoperta di G.B. Scorza: conversazioni tra matematici per un suo profilo - Cosenza alla scoperta di G.B. Scorza: conversazioni tra matematici per un suo profilo - Con tratti rapidi ha delineato la carriera accademica e scientifica di Scorza, che lo ha visto presente nelle Università di Catania, napoli e Roma, dove ha approfondito i suoi studi di geometria ... cosenzapost

Bella Mente è il nuovo campione europeo Ima Maxi - Bella Mente è il nuovo campione europeo Ima Maxi - Dopo quattro giorni di prove inshore e la storica 69esima Regata dei Tre Golfi, gli americani con il fuoriclasse Terry Hutchinson alla tattica si aggiudica il prestigioso trofeo. Dietro a lui i britan ... velaemotore