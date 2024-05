Tutti pazzi per la Dea L’abbraccio dei tifosi agli eroi di Dublino La città prepara la festa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nemmeno la pioggia incessante ha spento il fuoco dell’entusiasmo per l’Atalanta, per la storica vittoria dell’Europa League. Mercoledì notte Bergamo,poco incline alla vita notturna e con la regola della sveglia presto, non ha dormito: un’intera notte di caroselli sui viali, di luci accese e brindisi ad alto volume nei bar rimasti aperti dopo la partita. In strada circa ventimilanerazzurri, assiepati intorno alle porte storiche del centro e lungo l’arteria di viale Papa Giovanni XXIIII, hanno fattofino alle prime luci dell’alba con cori, fumogeni, striscioni, bandiere. Unaper, famiglie, bambini, persone con i cani rigorosamente anche loro con foulard nerazzurri sui collari. Bergamo aveva bisogno di fare, voleva tuffarsi in un carnevale nerazzurro per lasciarsi definitivamente alle spalle, dopo quattro anni, le lacrime e i lutti della pandemia.