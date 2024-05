Tre Golfi Sailing Week - Bella Mente è il nuovo campione europeo di IMA Maxi

Tutto è pronto per la 69esima Regata dei Tre Golfi che partirà da Napoli per tornare, e terminare, dopo circa 150 miglia nel capoluogo campano. Al via la 69esima Regata dei Tre Golfi che, come accade ogni primavera dal 1954, partirà da Napoli per tornare, e terminare, dopo circa 150 miglia nel capoluogo campano.

2anews