Torino - violenta gradinata oggi | marciapiedi bianchi e strade allagate Le impressionanti immagini

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 - Violente grandinate hanno investitoe sui Comuni limitrofi. Leche arrivano dal capoluogo piemontese sono, soprattutto quelle della zona la Nord-Ovest della città nei quartieri Borgo Vittoria, San Donato, Aurora, Madonna di Campagna, Lucento e Vallette. Letrasformate in fiumi dalle pesanti piogge e dai chicchi disciolti. ANSA I paesaggi imbiancati dalla grandine caduta in ingenti quantità richiamano di più alla mente l'inverno che il mese di maggio. Persone che passeggiano su un manto bianco tentando di non scivolare,ricoperti di pezzettini di ghiaccio e tombini intasati che si trasformano le carreggiate in laghi ghiacciati.imbiancate e bloccate dallagrandinata che ha colpito, 24 maggio 2024. //// Streets whitewashed and blocked by the violent hailstorm that hit Turin, northern Italy, 24 May 2024.