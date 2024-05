Torino travolta da un nubifragio | strade allagate e violenta grandinata sulla città

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un’ora di inferno, quella vissuta dagli abitanti die delle province di Biella, Novara, Alessandria e Cuneo, colpite da un violento. I meteorologi avevano previsto l’evento, e l’Arpa aveva emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico. Il temporale è stato particolarmente intenso su, dove ha piovuto ininterrottamente per circa sessanta minuti, accompagnato da una fittache ha ricoperto ledi bianco. Il traffico è andato in tilt, con molteimpraticabili a causa dell’acqua e della grandine.Leggi anche: Otto e Mezzo, rissa tv tra Scanzi e Castelli: “Ecco che fine fai”, “Porta rispetto” Le zone dipiù colpite includono Barriera di Milano, corso Novara, parco Dora, zona Parella e il centro storico, ma l’elenco potrebbe essere ancora più lungo. Numerosi cittadini hanno documentato l’evento sui social, postando video e foto che mostrano leimbiancate e la difficoltà di circolazione.