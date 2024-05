TNA | Le HEX fanno ritorno a discapito di Jordynne Grace Una nuova importante sfida è in arrivo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo aver difeso il Knockouts World Championship contro Marti Belle,è stata attaccata da Allysin Kay. Precedentemente Allysin è stata parte fissa del roster TNA conquistando per ben due volte il titolo massimo femminile. Con la gestione Scott D’Amore, la lottatrice si è accasata in NWA dove è stata campionessa sia in singolo che in coppia proprio con Marti in un team noto come HEX. Ora le duenella federazione e un nuovo ostacolo si pone di fronte alla title run di. Qui il segmento citato. .@secures a victory against @MartiBelle, only to be blindsided by @TheAllysinKay! The shocking return of HEX just rocked the iMPACT Zone!Subscribe to TNA+ and watch iMPACT right when it finishes at 10 PM: pic.twitter.com/8Ft5w72OC2— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 24, 2024 .