Tiro a volo - Europei 2024 | Sven Korte conquista l’oro nello skeet maschile

(Di venerdì 24 maggio 2024) Termina con il trionfo dila gara dello, penultimo segmento della terzultima giornata dei Campionatidiin scena a Lonato del Garda. Prova di forza del teutonico, abile a superare per due colpi l’atleta neutrale Semenenko.specifico il Neo vincitore d’Europa, il quale ha chiuso le qualifiche al secondo posto, ha rotto in totale 52 piattelli su 60, contro il 50/60 del diretto avversario. Bronzo invece per l’ucraino Andriy Kobzaruk, il quale si è attestato con 41/50, precedendo il ceco Daniel Korcak, quarto con 33/40 piazzandosi davanti al britannico Mitchell Brooker-Smith, quinto con 25/30, e Frederik Karl Killander, sesto con 16/20., Gabriele Rossetti approda alle Olimpiadi nonostante l’esclusione dalla finale degli! Azzurri d’argento a squadre Ricordiamo che l’Italia, pur mancando l’ultimo atto a causa soprattutto di un avvio di qualifica, si è comunque aggiudicata l’ultima carta olimpica diretta con Gabriele Rossetti.