Thelma l’unicorno - recensione no spoiler del film d’animazione

(Di venerdì 24 maggio 2024)è una piccola pony che vive in una fattoria ma sogna di sfondare nel mondo della musica insieme ai suoi amici, nonché compagni di band, Otis l’asino e Reggie il lama: il loro gruppo, ancora sconosciuto, si chiama The Rusty Buckets. Dopo l’umiliazione subita durante un’audizione cittadina per un popolare talent show,pensa di abbandonare per sempre le sue ambizioni almeno fino a quando un goffo camionista non la sporca accidentalmente con della vernice rosa. Con una carota sulla fronte a mo’ di scherzo, la protagonista fa colpo su alcuni passanti e decide di esibirsi davanti a loro, che la riprendono con lo smartphone. Il video diventa virale e, che viene scambiata da tutti per un unicorno, entra nelle mire delle grandi case discografiche, rischiando però di perdere se stessa.: cantare per un sogno –(no) La scala per il successo è costellata di imprevisti e anche la bizzarra protagonista dilo scoprirà presto a proprie spese, con tutti i pro e i contro del caso.