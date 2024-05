The Last of Us serie TV | Jeffrey Wright interpreterà Isaac nella stagione 2 - è ufficiale

(Di venerdì 24 maggio 2024) HBO e Naughty Dog hanno annunciato l’arrivo di un nuovo attoresecondadellaTV di Theof Us: si tratta nello specifico di, chiamato a vestire i panni dianche in questo show dopo averlo interpretato nel gioco. Precisiamo immediatamente cheè un attore decisamente noto ed apprezzato sia in ambito televisivo che cinematografico, noto al grande pubblico per aver preso parte a Casino Royale, The Batman, Westworld e tanti altri ancora. Inoltre come abbiamo accennato ad inizio articolo,ha interpretatoanche in Theof Us Parte 2, ragion per cui non dovrebbe avere alcun tipo di difficoltà nel portare anche in live action il leader del Washington Liberation Front. Aggiungiamo inoltre che questa continuità tra videogioco eTV non sorprende più di tanto, visto che Naughty Dog ed HBO avevano fatto la stessa cosa con Merle Dandridge, attrice che ha interpretato Marlene, leader delle Lucciole, sia nello show televisivo che nel videogame.

La serie Fallout ha battuto la concorrenza di The Last of Us e Halo, ottenendo il miglior debutto di una serie tratta dai videogiochi. Negli ultimi anni sono state tratte numerose serie tv di successo ispirate a popolari videogiochi e Fallout, secondo i dati di JustWatch, ha ottenuto il miglior debutto battendo due agguerriti concorrenti: The Last of Us e Halo. movieplayer

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Serie TV Fallout: un lancio di successo, ma non ai livelli di The Last of Us. Report: performance dell'adattamento televisivo di Fallout. mistermovie

The Last of Us, Jeffrey Wright entra nel cast della seconda stagione col ruolo di Isaac - The last of Us, Jeffrey Wright entra nel cast della seconda stagione col ruolo di Isaac - Un altro grande nome si unisce al cast della seconda stagione di The last of Us, serie HBO disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, tratta dall’omonimo videogame Naughty Dog per ... tg24.sky

The Last of Us 2, Jeffrey Wright nel cast: riprenderà il ruolo di Isaac dal videogame - The last of Us 2, Jeffrey Wright nel cast: riprenderà il ruolo di Isaac dal videogame - The last of Us 2 è scritto e prodotto da Craig Mazin e Neil Druckmann, e uscirà su HBO nel corso del 2025. In Italia, invece, la serie arriverà nuovamente come esclusiva assoluta di Sky e della ... serial.everyeye

The Last of Us – Stagione 2: Jeffrey Wright si unisce al cast per il ruolo di Isaac - The last of Us – Stagione 2: Jeffrey Wright si unisce al cast per il ruolo di Isaac - L'attore Jeffrey Wright si è unito al cast della seconda stagione di The last of Us nel ruolo di Isaac, che riprende dal videogioco. cinefilos