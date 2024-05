The Beach Boys - la recensione | se un documentario racconta il genio di un band rivoluzionaria

New York, 10 maggio 2024 - Triste destino per il genio dei Beach Boys, Brian Wilson, messo sotto custodia legale per ordine di un giudice. Wilson considerato uno dei più ispirati compositori degli anni '60 con canzoni come I Get Around, Barbara Ann e Good Vibrations, riuscì a fare concorrenza ai Beatles dando l'immagine idealizzata della California come un paradiso per i giovani surfisti.

