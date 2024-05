Thank You - Nex - la recensione no spoiler | il nuovo successo di Netflix che non puoi perdere

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha recentemente arricchito il suo catalogo con una serie avvincente intitolata “You, Next” (titolo originale Kimler Geldi Kimler Geçti), che sta rapidamente scalando le classifiche di popolarità. Questa serie, ricca di intrighi e colpi di scena, promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo episodio dopo episodio.You, Next: trama coinvolgente e personaggi profondi – laYou, Next” – ispirata all’omonimo singolo di Ariana Grande del 2018 – narra la storia di Leyla, una giovane donna che cerca di rimettere insieme i pezzi dopo una dolorosa separazione. Sostenuta dall’affetto e dal supporto incondizionato dei suoi migliori amici, Leyla si avventura nuovamente nel mondo degli appuntamenti, sperimentando sia incontri organizzati tramite app che appuntamenti al buio. Nel corso della serie, momenti di leggerezza e risate si alternano a riflessioni sulle difficoltà di lasciarsi il passato alle spalle, inclusa la complicata arte di dimenticare un vecchio amore.

