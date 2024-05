Terremoto | all’alba scossa magnitudo 3 8 nei mari italiani

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una3.8 è stata registrata questa mattina, la zona interessata è nel mare Ionio settentrionale. Unadidi3.8 è stata registrata alle prime luci dell’alba, precisamente alle 5.29, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel mare Ionio settentrionale. Questo evento sismico ha sollevato preoccupazioni tra la popolazione locale e i turisti presenti nelle aree costiere vicine. Lasi è verificata– notizie.comIl sisma è stato localizzato ad una profondità relativamente superficiale di 10 km sotto il fondaleno, un dettaglio che spesso può influenzare la percezione delsulla terraferma. Nonostante lanon elevatissima, eventi simili sono in grado di generare ansia e paura tra gli abitanti delle zone interessate. Reazioni locali e precauzioni Le autorità locali hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza previsti per questi eventi, pur rassicurando la popolazione che non ci sono stati danni a persone o strutture.