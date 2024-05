Tendenze capelli 2024 | sì alla praticità e allo stile

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ledelsembrano abbracciare un mix di. Look ideati per una donna che è sempre in movimento, ma che comunque non rinuncia ad essere curata anche dal punto di vista dell’hairstyling. Scopriamo insieme tutte le novità per una chioma al massimo del fascino e della ricercatezza. il bob tra le: parola d’ordine equilibrio Ci apprestiamo ad entrare in un nuovo capitolo, dove la parola d’ordine è equilibrio. Lesi distingueranno per l’elevazione dei tagli dimedi a vero e proprio punto focale delle, sposando l’idea di una bellezza senza sforzo e di una gestione quotidiana più pratica ed efficiente. Ma non è solo una questione di lunghezza: l’anno che ci attende celebra anche la ricchezza delle texture morbide e l’abbraccio della naturalezza, con un ritorno all’essenziale ecura autentica dei

