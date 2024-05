Taxi a Bologna - in arrivo 72 nuove licenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 - È prevista l’assegnazione adi 72, inentro l’autunno. La giunta ha approvato le linee guida per l’indizione del bando, che uscirà entro il mese di giugno. “Questo ci consentirà di ampliare la flotta della città - inizia l’assessora Valentina Orioli -, con almeno 31prioritarie, destinate al trasporto delle persone diversamente abili”. Queste si sommeranno alle attuali 31. Il tutto si focalizza sul fatto che isono “un servizio pubblico e devono sempre più corrispondere a principi di trasparenza e di efficienza - dice l’assessora -. Nel caso specifico (Red Sox, ndr) non commentiamo le vicende civilistiche che oppongono il tassista alla sua ormai ex cooperativa: sappiamo che si può svolgere questo lavoro anche stando fuori dalla piattaforma delle cooperative, e stiamo aiutando la persona in questo passaggio, ma non è l’unico che svolge il proprio lavoro in autonomia”.