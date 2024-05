Taiwan - tunne - arcipelaghi e basi protette contro l' invasione della Cina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 24 maggio 2024) La tensione attorno aresta altissima. Durante le imponenti esercitazioni di ieri dell'esercito cinese per ben 4 volte aerei e navi di Pechino hanno superato il punto di non ritorno, cioè la linea mediana dello stretto che divide l'isola dalla. Un'cinese quindi non è più solo un'ipotesi fantascientifica, ma qualcosa che potrebbe davvero accadere da un momento all'altro. Guai però a pensare che possa essere tutto facile per Pechino ed i suoi soldati (come già dicevamo nella nostra prima parte di analisi). Le insidie morfologiche oltre che belliche sono innumerevoli. Fanno parte dile circa 90 isole Penghu, alcune poco più che scogli ma un ostacolo a qualsiasi forza d'navale. Estremamente ben fortificate, le isole più grandi sono equipaggiate di missili antinave e antiaerei, sistemi radar d’allerta precoce e truppe ben addestrate che rileverebbero facilmente la presenza di una grande flotta die sarebbero in grado di riferire sui suoi movimenti e infliggere danni ai lenti convogli da trasporto prima ancora che questi raggiungano le teste di ponte.