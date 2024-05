Svolta a Budapest Ilaria Salis lascia il carcere | È il primo passo per tornare in Italia

(Di venerdì 24 maggio 2024), a processo in Ungheria per lesioni personali, si sorprende della gentilezza degli agenti di polizia che adesso l’aiutano addirittura a spostare le borse dalla cella "con poca aria" fino al portone delmagiaro di Gyorskocsi Ucta. Basta "scarafaggi" e "punture di cimici". Da ieri è ai domiciliari, in una casa protetta di. "È molto provata, molto pallida, dopo 16 mesi fuori dalla civiltà", dice il papà Roberto arrivato con la moglie a sostenere la figlia."Deve rimettersi a posto fisicamente e poi entrerà a pieno titolo nella campagna elettorale – racconta il padre –. Una volta a casa ha fatto quello che aveva promesso di fare: ha mangiato una pizza ed è stato come vederla nascere una seconda volta". La 39enne insegnante e attivista monzese, ora candidata alle Europee con Avs, indossa una cavigliera elettronica. Ma i domiciliari sono "un successo enorme", ripete l’avvocato Gyorgy Magyar.

