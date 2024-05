Superman | James Gunn dice che le riprese del film DCU sono poco oltre la metà

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mentre proseguono ledel reboot didel DCU di, il regista ha ora condiviso un aggiornamento sui progressi della produzione. Rispondendo a un fan sui social media che chiedeva quando avremmo potuto aspettarci un primo trailer,ha rivelato che dovremo aspettare ancora un po’, dato che ilè ora “più che a” delle. La produzione si è recentemente spostata a Macon, in Georgia, e su X/Twitter è stata condivisa una foto di un set pesantemente coperto. Si prevede che le telecamere non cominceranno a girare prima dell’inizio del mese prossimo, ma sembra chee la sua troupe stiano prendendo tutte le precauzioni necessarie per garantire che non trapelino online nuove foto. LEGGI ANCHE:: tutto quello che la rivelazione del costume cisul reboot dell’Uomo d’Acciaiocondivide la prima immagine di David Corenswet con il costume!, tutto quello che sappiamo suldi, scritto e diretto da, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis.