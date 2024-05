Street food - Vincenzo Mollica e pianoforte | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Loa Stezzano e ad Albano Sant’Alessandro, feste in varie località, il Festival pianistico al Teatro Donizetti, l’incontro con il giornalistaa Bratto che racconta l’amicizia con Federico Fellini e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 24 maggio. Ecco gli appuntamenti.alle 17 e alle 17.30 in Largo Gavazzeni e in Piazza della Libertà, a, si terrà “Ballo ballo ballo”, flash mob con la partecipazione della Direzione Artistica Partecipata Under30 di Up To You e del Laboratorio Ma le donne. A cura di Lara Guidetti – Sanpapié e Qui e Ora. L’iniziativa rientra nel programma del festival “Up to you”. Sempre nell’ambito del festival “Up to you”, alle 21, all’Auditorium di Piazza della Libertà, a, andrà in scena lo spettacolo di teatro danza “Davidson”, con Maurizio Camilli – Balletto Civile.