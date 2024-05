Steven Spielberg | il prossimo film ha una data di uscita e lo sceneggiatore di Jurassic Park

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildista per essere realizzato. Il leggendario regista ha fissato unadie ha scelto unoda affiancare al suo progetto. Ildisarà finanziato dalla Universal Pictures e dovrebbe uscire il 15 maggio 2026. Al momento non è ancora chiaro quale sarà il titolo del progetto, né di che cosa si tratterà, anche se in precedenza si era detto chestava lavorando a una storia originale sugli UFO. Confermando le notizie precedenti, Variety ha anche notato chelavorerà con David Koepp al, e che Koepp scriverà la sceneggiatura del progetto. Koepp enon sono estranei l’uno all’altro: Koepp ha scrittodel 1993,: Il mondo perduto del 1997, La guerra dei mondi del 2005 e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo del 2008.ha diversi progetti in cantiere Il regista starebbe lavorando con Martin Scorsese a un progetto televisivo basato suiCape Fear del 1991 e del 1962.