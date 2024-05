Statale 172 Taranto-Martina Franca - lavori Orimini | consegna entro agosto Stamani sopralluogo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) ?Questa mattina sul cantiere ‘eterno’ della Strada172, la cosiddetta strada dei Trulli, assieme all’Assessore ai Trasporti Debora Ciliento, l’ing. Anas Vincenzo Marzi voluto fortemente dal sottoscritto e dall’Assessore Pentassuglia. Alla presenza anche del sindaco diGianfranco Palmisano – perché il completamento di un’arteria essenziale per il nostro territorio non è una battaglia di sinistra o destra, ma di chiunque abbia a cuore il turismo, lo sviluppo economico, ma soprattutto la sicurezza stradale dei propri cittadini. ??? ?????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ???? ?? ??????????? ??? ?????? ??? ? ?????? ????? ?? ? ?????? ?????? ?????????? ??????? ?? ??????????????, ???? ?’???????????? ????? ??????? ?? ???????? ?????? ?? ?? ???? ? ?????????? ???’??????? ???? ? ???????? ??????. Ladeiavverrà. Nel frattempo il consigliere Perrini e l’assessore Pentassuglia nei prossimi giorni chiederanno un incontro alla Sud Est per comprendere quali provvedimenti intendano intraprendere per il tratto San Paolo-al fine di metterlo con urgenza in sicurezza .