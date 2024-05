Spielberg - data di uscita svelata per il suo nuovo film sci-fi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il celebre regista Stevenè pronto a tornare sul grande schermo con una nuova e innovativa pellicola di genere sci – fi e azione. Il, la cuiè prevista per il 15 maggio 2026, esplorerà il tema degli UFO e molto probabilmente avrà come protagonisti degli alieni o altri soggetti non identificati. Insomma, dopo il grande successo di The Fabelmans del 2022, del quale se volete potete leggere la nostra recensione,si appresta a tornare al cinema, mettendo dia tacere quelle voci che, precedentemente, avevano diffuso la notizia di un possibile ritiro dalla regia. Deldisi conoscono ancora pochi dettagli, ma ecco tutto ciò che sappiamo per ora. Come già anticipato, il tema centrale sarà quello degli UFO, promettendo un’avvincente avventura fantascientifica. Per la stesura del soggetto e della sceneggiatura, il regista ha collaborato con David Koepp, ricreando il sodalizio che aveva portato al successo deidi Jurassic Park.