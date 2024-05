Spalletti - Italia quasi fatta Calafiori per l’Euro assalto

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bisogna fare l’, l’obiettivo di un secondo trionfo continentale profuma di leggenda e si impongono scelte anche dolorose. La prima selezione del ctverso gli Europei, fornendo una lista di trenta giocatori che poi sarà ridotta a ventisei il 6 giugno, presenta novità, un paio di sorprese – anche per chi non è stato inserito – e tante conferme. Spicca la chiamata diin difesa, dopo la stagione col botto nel Bologna. E c’è pure la chiamata di Fagioli, che dopo sette mesi di stop per le scommesse ha messo insieme sul campo giusto venti minuti, lunedì a Bologna. Seconda missione azzurra per Bellanova (Torino) e Folorunsho (Verona), già convocati a marzo per le due amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador. Tornano in Nazionale il centrocampista del Torino Ricci e il portiere della Lazio Provedel, assenti rispettivamente dal novembre 2022 e dal novembre 2023.

