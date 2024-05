Sofia Stefani - la vigilessa uccisa dall' ex comandante | Giampiero Gualandi aveva in mente l' omicido I messaggi e le 15 chiamate il giorno della morte

A distanza di una settimana dal femminicidio dell'ex vigilessa Sofia Stefani, uccisa con un colpo di pistola alla testa ad Anzola dell'Emilia, la "Casa delle donne per non subire violenza" di Bologna e l'"Associazione Malala" hanno organizzato una fiaccolata per ricordare la 33enne: "È importante non rimanere in silenzio e dire che queste cose non vanno bene, non sono più accettabili". fanpage

Vigilessa uccisa: il gip, 'dall'indagato freddezza non comune' - Vigilessa uccisa: il gip, 'dall'indagato freddezza non comune' - Nel valutare le esigenze cautelari per Giampiero Gualandi, il giudice Domenico Truppa, che ha deciso la custodia in carcere accogliendo la richiesta del pm Stefano Dambruoso, evidenzia una "una ... ansa

Vigilessa uccisa: il gip, l'indagato aveva in mente l'omicidio - Vigilessa uccisa: il gip, l'indagato aveva in mente l'omicidio - Quando il 16 maggio sofia stefani arriva al comando della polizia locale di Anzola, lei e Giampiero Gualandi si chiudono in stanza e lui ha "già in mente l'omicidio". E' la ricostruzione del Gip di ... ansa

La luce delle fiaccole ad Anzola per ricordare Sofia Stefani: “Noi orgogliosi di te” - La luce delle fiaccole ad Anzola per ricordare sofia stefani: “Noi orgogliosi di te” - Amzola – Lacrime, silenzi, applausi. A una settimana dal delitto al comando dei vigili di Anzola, tutto il paese ha voluto raccogliersi nel ricordo di sofia stefani, l’agente uccisa negli uffici della ... bologna.repubblica