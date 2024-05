Siu esce dal coma Il marito dell’influencer ferita | Sono innocente L’amica di lei | Lui la controllava

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – E’ uscita dal, Soukaina El Basri, l’influencer italo-marocchina meglio conosciuta come ‘Siu’ dai suoi 80mila follower. La 30enne biellese, si trova tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione all’ospedale di Novara, dove era stata trasportata d’urgenza lo scorso giovedì con un foro al petto e incosciente. Le versioni discordanti delIl, Jonathan Maldonato, in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato, ha cambiato più di una volta versione dei fatti: inizialmente ha sostenuto che la moglie fosse “scivolata in casa battendo sull’angolo di un mobile”. Poi ha ritrattato dicendo che la moglie “voleva suicidarsi”. "Posso solo dire che il mio assistito si dichiara non colpevole" ha affermato il difensore di Maldonato, l'avvocato Giovanna Barbotto. Matroppe, secondo gli investigatori, le cose che non quadrano. Intanto è stato reso noto che sarà la legale biellese Alessandra Guarini ad assistere El Basri e la sua famiglia.