Sinner - Anna Kalinskaya non ci sta | la tennista vuota il sacco

(Di venerdì 24 maggio 2024), larussa ha deciso di dire la sua e di reagire pubblicamente ai pettegolezzi dei giorni scorsi: la verità della. I primi indizi erano fumosi e inconsistenti. Sembrava pretestuoso ipotizzare che Jannikstessero insieme solo perché, guarda caso, si trovavano entrambi allo stesso circolo di tennis a Torino, qualche settimana fa. E non era detto neppure che il collier che la bella russa ha sfoggiato in campo dovesse essere necessariamente un regalo dell’azzurro. Non c’era mica scritto il suo nome sopra, d’altronde.(LaPresse) – ilveggente.itPoi, però, mentre l’altoatesino passeggiava a Montecarlo, un tifoso lo ha fermato per scattarsi una foto insieme. Il numero 2 del mondo non poteva certo immaginare che quello scatto facesse il giro del mondo, eppure è successo. È successo perché lui, ignaro del rischio che stava correndo, ha lasciato il suo smartphone in conversazione a favore di camera, mentre posava per quella fotoricordo.