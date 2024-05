Siamo tutti ’Sentinelle del mare’ | Proteggiamo l’ambiente - insieme

(Di venerdì 24 maggio 2024)del, il progetto di ricerca scientifica promosso dall’Università di Bologna e sostenuto da Confcommercio, fa il suo ritorno alla Spezia con un fitto calendario di eventi e iniziative. Fino al 2 giugno alle Cinque Terre e in tutto il golfo, da San Terenzo a Cadimare, chiunque potrà contribuire alla salvaguardia ambientale in modo facile ed efficace. Al ritorno da un’immersione, da una nuotata o anche da una semplice passeggiata sul bagnasciuga basterà compilare una scheda nella quale indicare quali specie marine si è incontrato. "Abbiamo organizzato tanti laboratori in diverse spiagge della provincia - spiega Chiara Cassarino, la biologa dell’università di Bologna che coordinerà il progetto sul campo – finalizzati al monitoraggio della biodiversità". Si chiama ’Citizen Science’ e nasce dall’idea che la ricerca scientifica non debba necessariamente essere portata avanti dai soli ricercatori, ma possa contare anche sul contributo dei singoli cittadini.

