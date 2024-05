Serie D Colpo Cittadella | preso Formato Il regalo dopo la promozione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il primoè un super botto e conferma come il patron Paolo Galassini e i suoi soci vogliano fare le cose in grande alla. Alla corte di mister Salmi sta infatti per arrivare Alberto(nella foto), uno che inD sposta gli equilibri e gioca per i piani alti. L’accordo è stato trovato nelle scorse ore con un grande lavoro sotto traccia da parte del ds Fantazzi e del responsabile dell’area tecnica Biagini, che con il bomber carpigiano classe ‘93 ha lavorato al Lentigione.3 anni diD dunquelascia dunque il Lentigione, dove ha giocato 105 gare segnando 52 reti e sfornando 15 assist: 17 timbri con 6 assist in 38 gare nella stagione 2021-22, quella della vittoria della finale playoff a Ravenna, poi 19 reti (con 3 assist) in 19 giornate l’anno scorso e infine i 16 timbri in 26 gare (con 5 assist) del campionato appena concluso, bottino raggiunto nonostante quasi 2 mesi di stop per infortunio.

Il Venezia espugna il Barbera e vince 1-0 l’andata della semifinale playoff di Serie B contro il Palermo. Una rete di Pierini complica ulteriormente il compito della squadra di Mignani che nella gara di ritorno (in programma il 24 maggio) dovrà vincere con due gol di scarto per qualificarsi alla finale. sportface

Torna in azione, nell’occasione più importante, il Nuoto Club Monza della scorsa stagione, capace di approdare ai playoff e di sfiorare la promozione in A2. I “granchi“ edizione 2024, sprofondati inaspettatamente nei playout dopo un girone di ritorno disastroso, ritrovano l’antica grinta e piazzano il colpo di coda a spese della Libertas Rari Nantes Perugia, piegata per 14 a 8 nel primo atto dei playout. sport.quotidiano

Serie A, Cagliari-Fiorentina (2-3) : dal tributo a Ranieri per la salvezza al finale tutto viola - serie A, Cagliari-Fiorentina (2-3) : dal tributo a Ranieri per la salvezza al finale tutto viola - CAGLIARI - serie A. Dal tutti in piedi con lo sventolio delle bandiere dei 4 Mori ed il tributo a Claudio Ranieri che lascia la panchina sarda dopo aver assicurato la permanenza in serie A, al finale ... primapress

Serie A, 5 gol e l'addio di Ranieri: Cagliari-Fiorentina 2-3. VIDEO - serie A, 5 gol e l'addio di Ranieri: Cagliari-Fiorentina 2-3. VIDEO - Vittoria in extremis per la Fiorentina in casa del Cagliari, con il punteggio di 2-3. Una serata caratterizzata da ben cinque gol e soprattutto dall'addio di Claudio Ranieri. tg24.sky