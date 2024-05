Semi aperto sui pantaloni e sugli shorts - all’insegna del layering o stretto in vita da una belt bag

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 24 maggio 2024) È ormai arrivato quel momento dell’anno in cui si inizia a chiedersi come abbinare lo chemisier. Questo capo a metà tra una camicia e un vestito ha nella primavera la sua stagione di riferimento, arrivando a sconfinare anche nell’estate. Ed è facile capire perché. Oltre a essere fresco e leggero, la sua forma strategica chiusa da bottoni davanti per tutta la lunghezza dell’abito lo rende un pezzo versatile e trasformabile. Si può indossare chiuso einda una cintura, senza,, completamente, annodato. Persino come copricostume. Nessun limite alla fantasia. Basta lasciarsi andare e sperimentare un po’ con gli abbinamenti. Ogni anno però, sono proprio le tendenze avvistate in passerella a suggerirci come abbinare lo chemisier e come indossarlo. Ritrovando trucchi di styling diventati ormai un classico e dettagli che lo rinnovano dandogli un appeal molto più contemporaneo.