Salvini elenca cosa rientra nel ' salva-casa' | Dalle verande alle porte interne

Roma, 24 maggio 2024 - Via libera dal Cdm al decreto salva-casa, assieme ai decreti sport, scuola e liste d’attesa. “Rivoluzione liberale”, nella sintesi del ministro Matteo Salvini. Che mette in evidenza: “Regolarizza piccole difformità e rende più semplice il cambio di destinazione d’uso”. quotidiano

Approvato il decreto salva-casa: cosa si può sanare col nuovo condono - Approvato il decreto salva-casa: cosa si può sanare col nuovo condono - Il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove regole per sanare "piccole irregolarità" in casa propria, 4 milioni di pratiche in meno per i comuni: le ultime novità ... today

Salva-casa, via libera al decreto: dal soppalco alla veranda, cosa si potrà sanare e quanto costerà - Salva-casa, via libera al decreto: dal soppalco alla veranda, cosa si potrà sanare e quanto costerà - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto«salva-casa». «Ci sono interventi su piccole irregolarità che riguardano la vita di tutti giorni: verande, tende soppalchi, gradini, grondaie, finestre ... corriere