Russell Crowe live a Roma per due concerti evento - i biglietti

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’anima rock diaccompagnato dai Gentlemen Barbers sarà protagonista di dueimmersivi nel nuovo Forum Theatre aÈ un rapporto speciale quello che lega il grande attore australiano all’Italia, che verrà celebrato la prossima estate da un ricco calendario dinella penisola. Ma ancora più unico è il feeling con la Capitale, legata per sempre al film di Ridley Scott, che ha fatto diun ambasciatore dinel mondo. Il Gladiatore sarà il 26 e il 27 Giugno al Forum Theatre di Piazza Euclide per due imperdibili appuntamenti per i quali sono in vendita da oggi isu Ticketone e in tutti i punti vendita abituali. Il nuovo spazio immersivo, dove si respirano la storia e le atmosfere dei Forum Studios, gli studi di registrazione attigui, fondati oltre mezzo secolo fa dai maestri assoluti della musica da film Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Luis Bacalov, è la sintesi perfetta di quel rapporto tra Musica e Cinema così caro all’attore australiano.

È già ora di guardare all’estate, sia in riva al mare sia sulle cime montuose e Breuil-Cervinia (Valtournenche) mette a punto un evento speciale nel giorno più lungo dell’anno. Venerdì 21 giugno, infatti, è in programma Cervino Mountain Music Festival, che porta ad alta quota uno show blues e jazz immerso nei panorami mozzafiato della Valle D’Aosta. funweek

Roma, 22 mag. (askanews) – “Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band” inaugurerà la 56esima edizione del Festival internazionale del jazz di La Spezia il prossimo 24 luglio. Tra gli altri big che si esibiranno nella scenografica Piazza Europa nei 7 giorni della più grande rassegna jazz della Liguria, fino al 30 luglio, Russell Crowe, Irene Grandi, Paolo Fresu e Uri Cane, tra gli altri. ildenaro

