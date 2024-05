Rose Villain | “Non sono stata vicina a mia madre durante la sua malattia - sarà il cruccio della mia vit”

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha parlato in un'intervistascomparsa di sua, morta nel 2017: "Quello che ha fatto per tutta la vita e con tutti, provare a inculcare la gioia, io non l’ho proprio fatto con lei". .

Tra le lacrime a Le Iene, Rose Villain ha ricordato la scomparsa della sua mamma: "Si è ammalata per un tumore" L'articolo Rose Villain a Le Iene ricorda tra le lacrime la madre scomparsa per un tumore (VIDEO) proviene da Novella 2000. novella2000

Nicolò De Devitiis de “Le Iene” si è recato a New York in compagnia di Rose Villain per trascorrere 48 ore insieme e raccontare un po’ la vita dell’artista. La città americana è stata molto importante per Rose Villain, dove ha vissuto per 14 anni. ilfattoquotidiano

Rose Villain a One More Time: “Ho conosciuto mio marito con la musica. Il cruccio più grande Mia mamma” - Rose villain a One More Time: “Ho conosciuto mio marito con la musica. Il cruccio più grande Mia mamma” - Rose villain si apre e racconta la sua vita, dalla carriera già piena di soddisfazioni e riconoscimenti alla vita privata. È lei la protagonista di One more time, il podcast in cui Luca Casadei ... deejay

Rose Villain a ‘One More Time’: “Il mio più grande cruccio è non aver regalato sorrisi a mia madre” - Rose villain a ‘One More Time’: “Il mio più grande cruccio è non aver regalato sorrisi a mia madre” - Rose villain si confessa: la popolare artista è l’ospite della nuova puntata del podcast One More Time ( OnePodcast) di Luca Casadei, disponibile dal 24 maggio, su OnePodcast e su tutte le piattaforme ... repubblica

Rose Villain denuncia abusi e pressioni nell’industria musicale e la violazione della privacy da parte dell’Intelligenza Artificiale - Rose villain denuncia abusi e pressioni nell’industria musicale e la violazione della privacy da parte dell’Intelligenza Artificiale - La cantante italiana Rose villain ha recentemente rilasciato un'intervista a Billboard in cui ha parlato della sua esperienza nell'industria musicale e della ... occhioche