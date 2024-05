Roma - sfuma Nandez | l'offerta choc dall'Arabia e la retromarcia del suo agente

Nandez finisce la sua esperienza al Cagliari e in Serie A. Il laterale uruguayano proseguirà la sua carriera lontano dall’Italia, senza andare né all’Inter né tantomeno alla Roma. L’ANNUNCIO – Nahitan Nandez ieri ha chiuso i suoi cinque anni al Cagliari. inter-news

Roma 22 maggio 2024 - Roma e Nahitan Nandez un matrimonio da farsi il prima possibile, così da chiudere la porta ad eventuali pretendenti. In attesa dell'ufficializzazione del nuovo capo dell'area mercato capitolino, ovvero Florent Ghisolfi, in arrivo dal Nizza come confermato due giorni fa dallo stesso presidente del club transalpino, il mercato giallorosso comincia a muovere i primi passi e potrebbe permettere già prima dell'inizio delle trattative di conoscere chi saranno i nuovi inquilini di Trigoria il prossimo campionato.

sport.quotidiano