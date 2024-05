Roland Garros 2024 - Sara Errani accede al tabellone principale! Si fermano al turno decisivo Vavassori e Maestrelli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giornata in chiaroscuro per gli ultimi italiani impegnati nelle qualificazioni deldi tennis: nelcadetto femminile fa festa, cheal main draw, mentre tra gli uomini si fermato alAndreae Francesco, numero 1 del seeding cadetto, deve ricorrere ad un doppio tiebreak per avere ragione dell’ostica romena Elena Gabriela Ruse: servono due ore e nove minuti di gioco all’azzurra per piegare l’avversaria, sconfitta con il punteggio di 7-6 (8) 7-6 (4). Andreaviene invece battuto dal tedesco Henri Squire, vittorioso per 6-3 3-6 6-4 in due ore ed undici minuti di gioco. L’azzurro cede il primo set, ma poi domina il secondo parziale e sembra volare anche nel terzo, ma sul 4-2 si spegne la luce ed il teutonico infila quattro game consecutivi e ribalta la contesa. Prosegue la crisi di Novak Djokovic: fuori in semifinale contro Machac a Ginevra Francescoviene infine superato dal kazako Mikhail Kukushkin, numero 25 del seeding cadetto, il quale si impone per 6-4 6-7 (4) 6-3 in due ore e 43 minuti.

Non viene ampliato il contigente maschile dell’Italtennis nel main draw del Roland Garros. Agli otto azzurri ammessi direttamente in main draw e raggiunti ieri da Mattia Bellucci e Giulio Zeppieri, non si aggiungono Francesco Maestrelli e Andrea Vavassori, entrambi eliminati nel round decisivo delle qualificazioni. sportface

Le partite del tabellone principale del Roland Garros 2024 sono ormai note e in campo ci sono davvero molti italiani. Il programma avrà inizio domenica 26 maggio. Tra quelli ammessi direttamente al tabellone principale e i quattro qualificati in totale sono quindici tra ragazzi e ragazze. infobetting

"La condizione non è al cento per cento ma non possiamo fare magie". ROMA - "Sono pronto, l'anca non mi preoccupa. Così un fiducioso Jannik Sinner, in vista dell'esordio al Roland Garros, la seconda prova stagionale del Grande Slam, al via domenica sulla terrra rossa francese. ilgiornaleditalia

Sinner al Roland Garros: «Non sono al 100% ma ho fiducia. Posso giocare un buon tennis a Parigi» - Sinner al roland garros: «Non sono al 100% ma ho fiducia. Posso giocare un buon tennis a Parigi» - Jannik Sinner ha parlato a pochi giorni dall'inizio del roland-garros dove l'azzurro avrà la possibilità di superare Djokovic al numero 1 del ranking Atp. L'altoatesino ... ilgazzettino

Sinner: 'Non sono al 100% ma Parigi è molto importante' - Sinner: 'Non sono al 100% ma Parigi è molto importante' - "Ho deciso di giocare perché il roland garros è un torneo molto importante, è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente. La condizione non è al 100% ma non possiamo fare magie". ansa

Qualificazioni - Gli italiani in campo venerdì 24 maggio: Errani in tabellone per la 14^volta. Maestrelli e Vavassori ko - Qualificazioni - Gli italiani in campo venerdì 24 maggio: Errani in tabellone per la 14^volta. Maestrelli e Vavassori ko - roland garros - Si concludono oggi le qualificazioni al roland garros 2024, in palio gli ultimi pass per i tabelloni principali, che già contano 15 azzurri ... eurosport