Rimborsi abbonamenti in piscina Sarà Nam a contattare gli iscritti

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’amministrazione comunale di Cerro Maggiore ha annunciato chiarezza sulle procedure di rimborso degliallagestita attualmente da Nam, che cederà la gestione dell’impianto alla fine del mese, in seguito alla sentenza della Corte d’Appello di Milano riguardante il contenzioso con il comune. Secondo quanto dichiarato dall’amministrazione Berra, il comune accoglie positivamente l’apertura di Nam verso gli utenti e sottolinea quanto stabilito dalla sentenza del 29 aprile riguardo alla restituzione del centro natatorio entro il 31 maggio, mentre Nam prevede la chiusura del centro mercoledì 29. Il Comune sta attivamente lavorando per riaprire l’impianto e precisa di non essere autorizzata a effettuarediretti agli utenti. Tuttavia, sta monitorando costantemente la situazione al fine di individuare le procedure amministrative più appropriate e veloci per limitare il disagio degli utenti e garantire la continuità del servizio.

