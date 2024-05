Riassunto | ProAmpac finalista del 2024 Environmental Packaging Awards

(Di venerdì 24 maggio 2024) CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)– L’, ora al secondo anno, celebra innovazioni e persone che consentono progressi significativi riguardo alla sostenibilità nel settore del. I riconoscimenti vengono conferiti a chi ha dimostrato un forte impegno alla responsabilità ambientale pur assicurando la funzione essenziale degli imballaggi: proteggere i prodotti.ProActive Recyclable RP-1000 ha ricevuto un riconoscimento nella categoria Frutta e verdura fresche per la collaborazione attuata in relazione alla gamma di patate offerte da Marks and Spencer Select Farms Organic. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts MediaTaylor Heitfeld(513) 442-9099Taylor.

