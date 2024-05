Replica La Promessa in streaming puntata del 24 maggio 2024 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi giovedì 23 maggio 2024, con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Feliciano, il fratello di Petra, vorrebbe fermarsi alla tenuta per qualche giorno e magari trovare un lavoro. Curro è arrabbiato con Martina per il bacio con il duca e le dice che non si fida più di lei.

superguidatv