Regolamento Venezia-Palermo | ecco come funziona al ritorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildiale cosa succede negli ultimi 90? di questa semifinale dei playoff di Serie B 2023/2024. Dopo lo 0-1 del Barbera, al Penzo i lagunari giocano per tre risultati su tre: la vittoria, il pareggio e la sconfitta di misura. Questo perché sono arrivati davanti ai rosanero nella regular season, terzi contro sesti, e per questo motivo usufruiscono del doppio vantaggio di giocare in casa ile di poter avanzare anche in caso di parità di gol segnati tra le due squadre. Dal momento che i siciliani devono segnare un gol in più della squadra veneta, l’unica possibilità per il ribaltone è quella di vincere con almeno due gol di scarto nei novanta minuti. Non sono previsti supplementari o rigori. SportFace. .

