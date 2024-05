Reggia di Caserta - domani nuovo appuntamento con la Primavera Mozartiana

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Caserta. Dopo l’avvio con il concerto di sabato 18 maggio alla Cappella Palatina in concomitanza con la Notte Europea dei Musei, ospite d’eccezione Simon Zhu, Premio Paganini 2023, laalladi Caserta prosegue sabato 25 maggio alle ore 17.30 con il concerto dell’Orchestra da Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio e con la partecipazione dell’oboista Hyun Jung Song, affermatesi nel 2023 all’International Oboe Competition di Tokyo e “in residence” presso l’Accademia dei Berliner Philarmoniker. In programma il Divertimento n.3 KV 138 e il celebre concerto in do maggiore KV 314 per oboe e orchestra, di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n.82 / l’Orso di Franz Joseph Haydn. Composta nel 1786 ad Esterhazy, la Sinfonia è elencata come la prima delle sei sinfonie “parigine” di Haydn, così denominate perché commissionategli da “Les Concerts de la Loge Olympique” di Parigi, e ivi eseguita nel 1787 con strepitoso successo.