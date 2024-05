Real Madrid | Rüdiger | Prima dei rigori contro il City avevo detto ad Ancelotti di credere in me ed è andata bene

(Di venerdì 24 maggio 2024) 2024-05-23 18:30:31 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Antonio Rudiger è stato designato dai tifosi delcome Giocatore a Cinque Stelle del mese di aprile, un premio che lo conferma la grande prestazione mostrata dal difensore tedesco in questo tratto di stagione. “Sono molto felice per il premio. Dimostra che abbiamo avuto una grande stagione come squadra e che l’ho fatto anche a livello personale. I tifosi mi hanno apprezzato, mi hanno accettato e continuerò a farlo”, hadopo aver ritirato il premio organizzato da “Mahou”. Uno dei momenti chiave della stagione delè stata la partita aiil Manchesternei quarti di finale di Champions League.è stato incaricato di tirare l’ultimo rigore, che ha qualificato i Bianchi per le semifinali. Il difensore ricorda che era convinto di segnare.

