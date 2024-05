Real Madrid-Olympiacos oggi in tv | programma - orario e diretta semifinale Eurolega 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, valida comedell’di. Di scena il rifacimento della partita che lo scorso anno valse il titolo: allora, ad imporsi furono i Blancos, che negli ultimi due minuti riuscirono a rimontare e ribaltare uno svantaggio di sei punti grazie ai colpi degli esperti Sergio Rodriguez e Sergio Llull. Ilha confermato, se ancora ce ne fosse bisogno, l’intenzione di vincere un nuovo trofeo: dopo aver dominato la regular season, infatti, gli uomini di coach Mateo hanno superato i quarti di finale eliminando in tre partite il Baskonia. I greci, invece, hanno avuto bisogno di cinque partite per avere la meglio sul Barcellona, e cercano ora un altro colpaccio contro una superpotenza spagnola per raggiungere la finale della Final Four. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 24 maggio.