Quei manifesti vietati - il centrodestra sbaglia Appello alla prefettura

(Di venerdì 24 maggio 2024) Anche ‘La Comune di Ferrara’ ha voluto denunciare le violazioni delle norme vigenti in campagna elettorale da parte delle forze politiche di, e lo ha fatto tramite un percorso itinerante nel quale ha messo in evidenza la presenza di elementi pubblicitari non concessi dlegge. "Lungo le vie del centro cittadino sono diversi i luoghi in cui si possono ancora scorgere pannelli, bacheche e cartelloni che in realtà dovrebbero esseredal 10 maggio, data in cui sono state presentate le liste – spiega il candidato Sergio Golinelli –. Non si capisce perché tutte le altre forze politiche hanno rimosso la propria pubblicità, mentre ilcontinua a fare ciò che vuole. All’inizio di via San Romano è affisso un pannello in cui l’assessore Balboni si prende i meriti del fatto che Ferrara sia una città pulita, tutto questo è abbastanza bizzarro, considerando che sono diversi i luoghi in cui ilcontinua a fare propaganda non curandosi minimamente della legge".