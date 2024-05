Pronta la tomba per il Trattato Oms

Albarella pronta a tornare in Prima - Albarella pronta a tornare in Prima - E ora ci giochiamo tutto. Ad ogni modo la nostra è stata una grande stagione, pur cominciata non benissimo e con tanti momenti di difficoltà: vedi i non pochi infortuni, alcuni dei quali molto seri ... polesine24

Toscana, vino e cultura. Si punta sull’eccellenza: "Un’esperienza dedicata alle famiglie" - Toscana, vino e cultura. Si punta sull’eccellenza: "Un’esperienza dedicata alle famiglie" - La presidente del Movimento, Violante Gardini Cinelli Colombini: "Le nostre realtà stanno crescendo e offrono percorsi tutto l’anno. Dai ristoranti agli incontri con i produttori: ce n’è per tutti i g ... quotidiano

Ecco lo ’Sciacchetrà del migrante’: "Modello di integrazione sociale" - Ecco lo ’Sciacchetrà del migrante’: "Modello di integrazione sociale" - Pronte le prime 56 bottiglie dopo 2 anni di lavoro all’interno dell’azienza agricola Possa di Riomaggiore. La soddisfazione di Moussah, originario del Senegal. "Lavoro bellissimo, mi hanno regalato un ... lanazione