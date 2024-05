Probabili formazioni Fiorentina-Olympiacos | finale Conference League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ledidella. Ad Atene scontro che assegna un titolo tra i viola, alla secondadi fila dopo quella persa a Praga contro il West Ham, e i greci, che giocheranno nella propria città ma non nel proprio stadio e che arrivano all’atto conclusivo da assoluta outsider. Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 29 maggio, chi riuscirà a vincere? Diretta tv su TV8 in chiaro, in pay su Sky Sport Uno e su Dazn. Di seguito ecco allora le possibili scelte di Vincenzo Italiano e José Luis Mendilibar. QUI– Alcuni dubbi per Italiano: Arthur o Mandragora in mezzo al campo? Beltran dietro le punte o Bonaventura avanzato? In avanti Belotti favorito per il ruolo di attaccante centrale. LEDI(4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martínez Quarta, Milenkovi?, Biraghi; Arthur, Bonaventura; González, Beltrán, Kouamé; Belotti Ballottaggi: Beltran 60% – Mandragora 40% Indisponibili: Sottil Squalificati: –(4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Quini; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, El Kaabi, Fortounis SportFace.