PROBABILE FORMAZIONE Milan-Salernitana - Pioli regala a Giroud e Kjaer le ultime emozioni  Le scelte

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ecco ladelcontro lalanciaper ricevere l’omaggio di San Siro. Le scelte Ildi Stefanosi prepara a scendere in campo contro la, nella gara valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Una partita speciale, che i tifosi del Diavolo non dimenticheranno mai. Sì, perché sarà l’ultima diin rossonero. Ecco che allora, per l’occasione, il tecnico emiliano si affiderà al solito 4-2-3-1. In porta non c’è Mike Maignan, nuovamente ai box per infortunio, e giocherà Marco Sportiello. In difesadovrebbe schierare Davide Calabria a destra, con Theo Hernandez sulla sinistra. Al centro della retroguardia, dovrebbe invece esserci la coppia formata da Simone Fikayo Tomori, con l’inglese favorito su Malick Thiaw., Stefanodà spazio aper l’ultima con la maglia rossonera.

Con la qualificazione alle competizioni europee già assicurata, la Lazio si prepara ad affrontare l'Inter a San Siro per provare ad ottenere un posto in Champions League.

Verona-Inter chiuderà il campionato della Beneamata campione d'Italia. Per la partita che si giocherà domenica sera, Inzaghi cambierà otto giocatori rispetto all'1-1 contro la Lazio. La probabile formazione. Ultimo di campionato per Verona e Inter, che domenica sera chiuderanno la loro stagione al Bentegodi a partire dalle 20.

