Presidio alla Dhl di Livraga | In due anni quindici infortuni Lavoratori e vertici tacciono

(Di venerdì 24 maggio 2024) Partecipatissimo ilsulla sicurezza indetto ieri da Fit-Cisl, con assemblea deidalle 10 alle 11,30,Dhl Supply Chain di, in via delle Industrie. Obiettivo, discutere i problemi che sorgono quotidianamente nei magazzini di logistica. "E anche qui ci sono stati diversi", ha ribadito il sindacato.manifestazione hanno partecipato il segretario territoriale Fit-Cisl Pavia-Lodi Gaetano Di Capua; il segretario regionale Fabio Marani; la segretaria confederale Cisl Lombardia con delega a Salute e Sicurezza Roberta Vaia; Cecilia Leccardi della Federazionesomministrati autonomi atipici; i delegati Rls e Rsa di tutta la Dhl con i. Roberto Legramandi, funzionario Fit-Cisl Lombardia spiega: "A monte c’è il fatto che le tre organizzazioni confederali hanno scelto modalità diverse per condannare la mancanza di sicurezza nel mondo del lavoro.

